AIK är just nu i slutskedet av höstens Europakval. Efter att ha åkt ut mot NK Maribor i Champions League-kvalet får AIK nöja sig med att i bästa fall nå Europa League. Men just nu ser även det svårt ut, efter att laget förlorade första playoffmatchen mot Celtic med 2-0.

Ikväll går laget ut på Friends Arena för att spela returen, och förhoppningsvis vända underläget till seger. Inför det att vi får se eller streama AIK - Celtic har AIK på sin hemsida intervjuat lagets centrala mittfältare Enoch Kofi Adu.

Adu pratar först och främst om matchen mot Östersund i söndags, då AIK vann med 3-1 efter två sena mål.

– Matchen mot Östersund var en väldigt viktig match. Väldigt, väldigt viktig. Det var en avgörande match så vi är väldigt glada över att vi gjorde bra ifrån oss och lyckades ta tre poäng. Det är det mest viktiga.

Förra året, när guldjakten var som mest intensiv, åkte AIK till Östersund i en match man var så gott som tvungna att vinna. Då blev Enoch Kofi Adu utvisad efter fyra minuter vid ställningen 0-0, men AIK kunde ändå vinna med 2-1 till slut.

En av de mest minnesvärda matcherna från förra årets guldsäsong var bortamatchen i Östersund. Tycker du att du personligen hade en bättre match den här gången?

– Ja, om jag minns rätt var det där hemskt, skrattar Adu. Ett hemskt rött kort. Sen hjälpte Gud oss, vi gjorde ett fantastiskt jobb där och fick vår vinst – det är det mest viktiga.

”Känner mig positiv”

På Celtic Park hade inte AIK mycket att hämta, utan förlorade med 2-0. Nu är fokus naturligtvis helt på returen.

– Jag tycker att första matchen var tuff, det var en bortamatch, vi fick en dag ledigt för att återhämta oss och har sedan förberett oss för att gå all in i returen, säger Adu.

– Allt handlar om att ge allt. Vi behöver vinna, vi ligger under med två mål och måste vara fokuserade, gå all in, hjälpa oss själva, försöka göra allt vi kan för att hjälpa laget. Vi jobbar hårt.

– Jag känner mig positiv. Vi spelar hemma, vi behöver våra fans och allihop. Vi ska jobba hårt och vara övertygade och positiva. Vi ska jobba hårt.

Utöver AIK har vi ett till svenskt lag som kvalspelar till Europa League ikväll. Malmö FF ställs emot israeliska Bnei Yehuda Tel Aviv.