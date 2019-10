Streama Turkiet – Albanien

Efterfrågan på att se EM-kvalmatcher, till exempel att hitta en bra Malta – Sverige live stream, är stort i Sverige. Denna text riktar in sig specifikt på matchen mellan Turkiet och Albanien, som är en av fredagens bästa matcher i fotboll.

Den tjänst som sänder Turkiet – Albanien i Sverige är C More, och det är således där du ska skaffa ett konto för att kunna titta på matchen. Du behöver även ett sporabonnemang och det räcker med C More Mycket Sport, vilket kostar 199 kronor per månad. Det ger dig även tillgång till annan fotboll som till exempel resten av EM-kvalet och utvalda matcher från Allsvenskan.

På C More kan du titta på din Turkiet – Albanien live stream med hög bild- och ljudkvalitet. Se matchen från vilken plattform du vill – mobil, dator eller surfplatta går lika bra.

Titta på Turkiet – Albanien på TV

Det är dessvärre ingen svensk TV-kanal som visar Turkiet – Albanien. Därför går det inte att ratta in den via fjärrkontrollen. Men det finns en annan lösning, som gör att du kan se matchen på din TV-skärm trots att den inte sänds på någon kanal.

Om du skaffar konto och abonnemang på C More kan du koppla din livesändning från dator/mobil/surfplatta till TV:n. För att göra det behöver du ha en HDMI-kabel, Chromecast, Apple TV eller liknande verktyg.

Inför matchen

En del av försnacket har handlar om hur Turkiets stjärna Hakan Calhanoglu med en Instagram-story gått ut och backat Erdogan, vilket inte alla uppskattar runtom i världen. Men här ska vi fokusera på fotbollen.

I fotbollen har Calhanoglu gått svagt i Milan ett bra tag nu, och producerar inte många poäng samtidigt som hela laget spelar dåligt. En annan stjärna, Cengiz Ünder, har haft skadeproblem och han finns inte med i truppen.

För Albaniens del kommer man att målvakten Etrit Berisha – tidigare i Kalmar FF – gör en bra match.