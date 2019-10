Streama Malta – Sverige live

Det allra första steget för att kunna titta på Malta – Sverige live på internet är att gå in på cmore.se och skaffa ett konto. Det är nämligen C More som sitter på rättigheterna att visa matchen, och således är det till deras hemsida du måste navigera dig för att kunna se mötet.

När du gått in på sajten och skapat ett konto behöver du välja ett abonnemang. Att rekommendera är att välja ”C More Mycket Sport” då det är det billigare alternativet, och där kan du se Malta – Sverige direktsänt eller i efterhand. Abonnemanget kostar 199 kr per månad.

Efter att abonnemanget är signat är det bara att luta dig tillbaka och titta på fotboll, i detta fall en Malta – Sverige live stream.

Huvudkommentator till matchen är folkfavoriten Lasse Granqvist och vid sin sida har han den kunnige före detta landslagsspelaren Anders Andersson. Sändningen drar igång klockan 20:00, avsparken 20:45. Du kan se din livesändning från vilken plattform du vill.

1. Navigera dig till cmore.se

2. Köp C More All Sport för 349 kr/månad (1 års bindningstid) eller 449 kr/månad utan bindningstid

3. Titta på Malta - Sverige via live stream! (avspark 20:45 på Ta' Qali-stadion lördag 12/10)

Titta på Malta – Sverige på TV

Den TV-kanal som sänder EM-kvalmatchen är TV4, och där kan du alltså se mötet. Det är samma sändning som liveströmmen online, och i studion finner du som så många gånger förr Anna Brolin, Olof Lundh och Hasse Backe.

Om du önskar att se matchen på TV, men saknar TV4, har vi lösningen för dig. Skaffa konto och abonnemang på C More så kan du koppla din live stream från dator, mobil eller surfplatta till din TV med hjälp av HDMI-kabel, Chromecast eller liknande.

TV-kanal: TV4

Sändningsstart: 20:00

Här kan ni se höjdpunker från hemmamatchen mot Malta i juni. Målet till 2-0 föregicks av fotbollsgodis på hög nivå från Marcus Berg.

Inför matchen

Sverige ligger på andra plats i EM-kvalet, med endast Spanien framför sig. Tätt bakom jagar Rumänien med en poäng mindre, och bakom Rumänien hittar vi Norge med en poäng mindre än rumänerna.

Förstaplatsen kan vi glömma, men vi får hoppas att vårt landslag behåller andraplatsen, som ger avancemang till EM 2020. Efter lördagens match mot Malta, ställs vi på tisdag mot Spanien hemma på Friends.

I Sveriges trupp till matcherna mot Malta och Spanien finner vi bland annat Riccardo Gagliolo och Ken Sema.