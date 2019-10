För andra gången är Muamer Tankovic uttagen av Janne Andersson, efter att ha fortsatt prestera på en hög nivå i klubblaget Hammarby.

– Man känner sig mer hemma nu på den andra samlingen, även om jag kände igen nästan hela gruppen förra gången så var det ett tag sen jag såg dem. Det är kul att vara här, säger Muamer Tankovic till fotbollskanalen.se.

Hur känner du att stämningen är inför det som börjar bli en avgörande strid i EM-kvalet?

– Stämningen är bra, träningarna har varit bra, bra fokus, alla är taggade och ser fram emot matchen nu mot Malta och att se till att vi får tre poäng där och sen kan vi blicka framåt.

Om du ser Maltamatchen, vad blir viktigt mot en motståndare som kommer backa hem?

– Det gäller att vi styr och ställer. Det gäller att vi visar direkt att vi är det bättre laget, att det är vi som ska vinna. Vi ska gå dit och ta tre poäng, det finns inget annat.

Förra landslagssamlingen ställdes Sverige mot Färöarna och Norge. Då det blev noll minuter på planen, och Tankovic fick till och med finna sig i att sitta på läktaren i Norgematchen.

Hur ser du på dina möjligheter till speltid i denna samlingen?

– Mina förhoppningar är väl såklart att få spela. Jag vill verkligen få spela och visa vad jag kan göra. Jag ser fram emot matchen och hoppas på speltid.

Muamer Tankovic har ett framgångsrikt år bakom sig i Hammarby, och han leder Allsvenskans skytteliga samtidigt som han ligger tvåa i assistligan. Om han gör ett mål till är han Hammarbys bäste målskytt någonsin under en säsong, och om han skulle vinna skytteligan och assistligan blir han den förste spelare i Allsvenskans historia att göra så. I skytteligan har han två mål till godo på Moamed Buya Turay och Robin Söder. I assistligan har han en assist upp till Arnor Traustason.

Hur tycker du din form i Hammarby har varit?

– Min form i Hammarby har varit bra under hela säsongen. Jag tycker att jag har gjort det bra under hela säsongen så det är bara att jag har fått en bonus att komma med i landslaget, ett plus på kanten. Sen är det bara att ta vara på chansen som kommer här också.

Kan man surfa på det, att det går bra i klubblaget. Tar man med sig självförtroende hit?

– Ja, verkligen, absolut. Om det går bra i klubblaget ska det också gå bra i landslaget. Det gör mig bara till en bättre spelare, självförtroendet växer ännu mer.

På träningarna här, hur känner du att du hänger med?

– Jag hänger med jättebra, tempot här är såklart lite snabbare än i klubblaget men jag hänger med jättebra. Jag har spelat utomlands på den nivån också, så det här är inget nytt för mig.