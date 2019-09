Streama Sverige U21 – Irland U21

Det du behöver göra för att streama Sverige – Irland är att skaffa ett konto på C More, då det är den tjänst som likt när du ska se många andra landslagsmatcher sitter på rättigheterna att visa matchen. Där kan du se matchen live.

C More-abonnemanget som behövs för att låsa upp matchen är C More Mycket Sport, som kostar 199 kr per månad. Du kan också välja att köpa en så kallad matchbiljett för att låsa upp blott denna sändning, men det kan nästan kännas som att kasta pengar i sjön då det kostar hela 149 kronor och bara ger en enda match. Vi rekommenderar därför månadsabonnemanget, som ger dig möjlighet att se så mycket mer än bara denna match.

Det går att titta på matchen direkt från valfri plattform. Titta på din Sverige – Irland live stream från mobil, dator eller surfplatta. Vi väntar oss en väldigt spännande och sevärd match.

1. Gå till cmore.se

2. Skapa konto och C More Mycket Sport (199 kr/mån) eller köp matchbiljett (149 kr)

3. Titta på Sverige U21 - Irland U21 via live stream (avspark 18:30 tisdag 10 september)

Titta på Sverige U21 – Irland U21 på TV

Om du ska titta på Sverige U21 – Irland U21 på TV är det C More Fotboll som är den aktuella kanalen. Där visas matchen, med sändningsstart redan klockan 18:15.

Kommentatorerna som tar er genom sändningen är Mats Lilja och Jon Persson. Matchen spelas på Guldfågeln Arena.

Här kan ni drömma er bort till den galna, avgörande playoff-matchen mot Frankrike till U21-EM 2015.

Inför matchen

Detta är den första matchen för Sveriges del i kvalet till U21-EM 2019. Irland däremot har redan spelat två matcher – och vunnit båda. 3-0 mot Luxemburg och 1-0 mot Armenien.

Men nu ställs Irland mot ett tuffare motstånd, och Sverige är favoriter att vinna detta. Detta är en nyckelmatch, då Sverige och Irland – tillsammans med Island – förutspås att göra upp om andraplatsen i gruppen bakom Italien.