Grupp C

Här kan du se vart matcherna i var och en av alla grupperna kommer att spelas! Ta reda på hur du gör för att titta på fotboll på nätet via denna länk.

Seedningen till lottningen av EM 2020 är endast baserade på resultatet i just detta kvalspel. Det spelar alltså ingen roll att Sverige var i VM-kvartsfinal för ett år sedan eller att man har en högre världsranking än till exempel Ryssland. Eftersom Sverige var en av de svagare grupptvåorna har vi hamnat så långt ned som i seedningspott 3.

Grupperna i EM 2020 ser just nu ut som följande:

Väl i EM delas de 24 lagen in i 6 grupper. De två bästa lagen från varje grupp tar sig vidare till åttondelsfinal, och så även de fyra bästa grupptreorna.

Lördag 30 november kl. 19:00 lottas resterande av de EM-klara nationerna in i olika grupper, och så även de icke klara nationerna från Nations League. Vilka länder från Nations League som kan ta sig till EM avgörs i mars 2020.

Bland annat ska Tyskland garanteras att få spela matcher i München, Italien i Rom, England i London och så vidare. Eftersom matcherna i Grupp B spelas i Köpenhamn och i Sankt Petersburg så har automatiskt både Danmark och Ryssland placerats in i samma grupp, just B.

Redan nu vet vi vilka grupper nästan hälften av lagen i EM 2020 kommer att spela i. På grund av upplägget med spel på 12 olika arenor i 12 olika länder ska det ordnas så att lag får ett visst antal hemmamatcher, och därför måste de placeras in i särskilda grupper.

