Men vi finner även många succéer, så som redan nämnda Dele Alli som kom in för bara 70 miljoner kronor men som är en nyckelspelare i detta lag. Även spelare som Eric Dier, Heung-min Son, Toby Alderweireld, Moussa Sissoko och Lucas Moura är värvningar som fallit väldigt väl ut.

Den argentinske tränaren sa så sent som för några månader sedan att Tottenham inte skulle kunna vinna Premier League eller Champions League under de kommande tio åren eftersom de inte har samma förutsättningar som sina konkurrenter, men nu är man alltså i final. Bakom vägen hit ligger många fina värvningar, där värvningen av Dele Alli får sägas vara den allra bästa sett till pris och nytta. På lördag får vi se Dele Alli och resten av stjärnorna om vi väljer att streama Champions League-finalen 2019 .

Pochettino kom till Tottenham sommaren 2014, och har sedan dess gjort ett mäkta imponerande jobb med Tottenham. Vid Pochettinos ankomst hade "Spurs" inte lyckats hamna topp 3 i Premier League på 24 år. Under Pochettinos styre har man hamnat topp 3 vid tre av fem säsonger.

