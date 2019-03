När du deltar i kampanjen godkänner du att Coolbet kan be dig att delta i intervjuer eller liknande relaterat till kampanjen. Vinnaren kan alltså få ställa upp på lite skoj i samband med resan.

Det går inte att byta priset mot kontanter, och om du som vinner inte har möjlighet at åka kommer Coolbet att dra en ny vinnare.

Vinsten är två biljetter till Manchester United – FC Barcelona på Old Trafford den 10 april. Dessutom boende för två på det 4-stjärniga hotellet Hilton Deansgate i Manchester, två nätter från 9:e till 11:e april. Du får även 6000 kr att boka flygbiljetter för.

Under tiden tävlingen pågår kan du följa hur många lotter alla spelare vunnit var för sig. Just nu är det 23 olika spelare som vunnit lotter, där antalet skiljer sig.

Tävlingen pågår fram till den 31 mars (startade 22 mars), och under lördagen den 30 mars får du tre lotter för varje vunnet spel! Under den 1 april dras sedan vinnaren.

För att delta i tävlingen måste du skapa ett konto på Coolbet, och där börja spela på liveodds. För varje livespel du spelar som går in (minst 100 kr i insats på minst 1.80 i odds) får du en lott till tävlingen.

Coolbet erbjuder en spännande tävling där du med tur och skicklighet kan vinna en resa till Manchester och biljetter till Old Trafford för att se Manchester United – FC Barcelona i Champions League den 10 april.

För att kvalificera dig ska du ha ett finansierat konto eller ha placerat ett spel inom de senaste 24 timmarna. Notera att tillgången till live streams kan variera emellan olika länder | IP-restriktioner kan gälla | kontrollera med leverantören | 18+

