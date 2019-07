Streama Ararat-Armenia – AIK

För att se Ararat-Armenia – AIK via live stream behöver du ett konto på Bet365. När du skapat kontot måste du sätta in minst 50 kronor för att kunna ta del av livesändningen av matchen. Efter att du satt in 50 kronor eller mer blir matchen upplåst, och det är bara att titta på denna kvalmatch till Champions League.

Om du vill kan du ta ut dina insatta pengar så fort matchen är avslutad. Eller så kan du låta pengarna vara kvar på kontot och se live stream av fotboll från hela världen.

Det går att titta på matchen från mobil, dator eller surfplatta. Om du tittar på din Ararat-Armenia – AIK live stream via datorn går det även bra att koppla livesändningen till din TV-skärm.

1. Gå in på Bet365

2. Gör en insättning (minst 50 kronor)

3. Titta på Ararat-Armenia – AIK via live stream (avspark 16:00 tisdag 9 juli)

Titta på Ararat-Armenia – AIK på TV

Tyvärr sänds inte Ararat-Armenia – AIK på någon TV-kanal i Sverige. Ingen svensk kanal visar matchen, men det är faktiskt så att Viaplay har matchen i sitt utbud.

Du kan således skapa ett Viaplay-abonnemang för ungefär 400 kronor i månaden för att se Ararat-Armenia – AIK. Vi skulle dock rekommendera dig att istället välja alternativet med Bet365, då det på sätt och vis är gratis (om du väljer att ta ut pengarna efteråt). Väljer du att inte ta ut pengarna så är det också ett betydligt billigare alternativ.

Inför matchen

AIK vann Allsvenskan ifjol och det innebär som ni vet kval till Champions League. "Gnaget" går in redan i den första kvalrundan, och ställs då emot Ararat-Armenia från Armenien, vilket ni nog hör på klubbnamnet.

AIK vilade spelare som Tarik Elyounoussi och Henok Goitom i helgens allsvenska match mot Kalmar, och laget bör vara fräscha och redo för matchen.