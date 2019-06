Sedan kom dagen då det var dags att möta Real Madrid i Champions League-finalen år 2018. Liverpool hade slitit sig förbi vid den tidens regerande mästare i Premier League, det vill säga Manchester City som de slog ut i kvartsfinal. I semifinal mötte de Roma som de slog ut med 5-2 efter båda mötena. Finalens första mål kom efter att Karius tabbade sig och lät Benzema inleda matchen med 1-0. Sedan kvitterade Liverpool på hörna. I slutändan förlorade Liverpool matchen med 3-1, där Karius stod för två misstag. Klopp slapp i alla fall gå hem som syndabocken då Karius fick all skuld på sig. Jürgen Klopp kommenterade även Sergio Ramos bryska tackling på Mohammed Salah efter matchen genom att säga ”Domaren borde ha modet att göra beslutet i matchen. I denna situation fick vi inte det (ett rött kort för Sergio Ramos) … folk kommer säga att jag är svag och en dålig förlorare. Det är jag inte. Det är inte så att jag kommer vakna på morgonen och tänka: Ramos!”.

