19:00: Djurgårdens IF - GIF Sundsvall

19:00: IF Elfsborg - Hammarby IF

Inför varje säsong sägs det att Örebro kommer att få det jobbigt, men sedan hamnar de ändå där i mitten varje år. Men frågan är om det inte ser värre ut än vanligt i ÖSK just nu?

AFC Eskilstuna höll nollan i 19 ligamatcher ifjol – nytt rekord i Superettan. Ett starkt försvar är en oerhörd viktig ingrediens när man kommer som nykomling, då det ofta är just försvaret nykomlingarna faller som mest på.

Helsingborgs IF är nykomling som spänner musklerna. Ledda av landslagskaptenen – som även är kapten här – Andreas Granqvist siktar man på att redan nu hamna på övre halvan. Så högt upp tror vi dock inte att vi får se HIF, men de kommer att klara sig kvar utan problem.

Östersund omgärdas fortsatt av massor av tråkiga händelser vid sidan av planen, med olika former av ekonomiska brott, och det återstår att se hur det i slutändan kommer att påverka klubben och även spelarna.

Det är svårt att säga vart Djurgården står, då man är ett av få väntade ”topplag” som har bytt tränare. Men Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf har gjort väldigt bra resultat i IK Sirius under flera år, och det ser med andra ord lovande ut för ”Järnkaminerna”.

BK Häcken har imponerat stort under försäsongen, och får de allt att stämma hamnar de ännu högre upp än på femte plats. Lagets offensiv – med Paulinho, Daleho Irandust och Ahmed Yasin – håller högsta möjliga allsvenska klass, men frågan är om försvaret är bra nog för en högre placering.

Jordan Larsson har sett bra ut under försäsongen och kan kanske äntligen visa upp sin potential även i ”Peking”.

Malmö FF inledde visserligen förra årets upplaga av Allsvenskan svagt, men visade under hösten att man är det bästa laget i Sverige. Laget avancerade snabbt i tabellen, och tog sig även ända till sextondelsfinal i Europa League.

