Man skulle kunna dela in deltagarnationerna i fyra skikt. Först har vi favoriterna Norge, Frankrike och Ryssland.

Sverige finnes först en bra bit under favoriterna, och är att döma av oddsen det nionde bästa laget i VM.

Yamaga City Overall Gymnasium

Det är väldigt kort reseavstånd mellan de olika arenorna, vilket är ett stort plus i mästerskapssammanhang.

24 nationer, fyra grupper. Naturligtvis innebär det sex lag per grupp. Sverige har hamnat i en tuff grupp tillsammans med en av förhandsfavoriterna Ryssland, men vi är tippade att komma tvåa i gruppen vilket vore bra då det ger avancemang.

Sveriges inledande match spelas mot Demokratiska republiken Kongo, ofta kallad Kongo-Kinshasa och gick tidigare under namnet Zaire .

Det inledande gruppspelet spelas under mästerskapets första vecka, innan det är dags för huvudrundan och därefter utslagsmatcherna.

