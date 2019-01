Streama handbolls-VM 2019.

Om Sverige når huvudrundan kommer man att få spela sina matcher i Herning, Danmark, tillsammans med de andra lagen från Grupp D och lagen från Grupp C. Lagen från Grupp A och Grupp B får spela i Köln. Huvudrundan spelas lördag 19 januari till onsdag 23 januari.

24 olika nationer deltar i handbolls-VM 2019, och dessa lag har delats in i fyra olika grupper bestående av sex lag i varje grupp.

Sverige spelar i Grupp D, där vi är en av de självklara favoriterna att avancera. Vi väntar oss att få se några riktigt spännande och sevärda matcher under VM, där Sverige väntas leverera mål och glädje till alla svenska supportrar.

Om du inte vill ta hjälp av live streaming så kommer matcherna naturligtvis sändas på TV. Givetvis visas handbollsmatcherna under VM 2019 på TV. Du kan naturligtvis titta på alla svenska matcher på svensk TV.

Här nedanför samlar vi de steg som krävs för att se Sveriges landslag under VM med Viaplay.

Det är som sagt inte gratis att titta på handbolls-VM, men du behöver inte punga ut alltför mycket om du tittar via Bet365. När du tittar via Bet365 får du se matcherna live, och sändningen på Bet365 ligger nästan alltid några sekunder framför TV-sändningen.

Det är tyvärr inte möjligt att se handbolls-VM 2019 gratis. Med ett konto på Bet365 är det dock bara att göra en instättning för att kunna sända alla matcher via live stream.

Det krävs då att du har ett spelkonto registrerat inne hos någon av dessa två streamingsidor. När du väl har ditt spelkonto så behöver du göra en insättning. Det räcker att du sätter in 50 kr att spela odds för, för att sedan få möjligheten att sända Sveriges landslag under hela handbolls-VM.

Följ med under hela handbolls-VM 2019 live via stream. Genom att streama VM i handboll så kan du spara både tid & pengar. Vi känner till att det är många i Sverige som kommer vara intresserade av att kunna se fler av matcherna som sänds live.

