Det kommer att spelas fotboll på sex olika arenor under Copa América, där samtliga arenor ligger i sydöstra delen av det gigantiska landet. Den mest kända arenan är naturligtvis Estádio do Maracanã, där fyra matcher varav en är VM-finalen kommer att spelas. Vinner Brasilien sin grupp kommer man inte att spela någon match där förrän finalen, om man nu tar sig dit.

Det går som tur är även att titta på Copa América på TV. Kanalen TV10 sänder nästan alla matcher från mästerskapet, och har du den kanalen i utbudet är det alltså bara att knappa in den match du vill se från Copa América.

För att se Copa América online är det bästa sättet att titta genom att skapa ett konto på Bet365, då de visar matcherna direkt utan någon särskild kostnad. Allt du behöver göra för att se Copa América via live stream hos Bet365 är att skapa ett konto och att göra en insättning på 50 kronor. Då kan du se alla matcher från mästerskapet! Så fort turneringen spelats färdigt kan du, om du vill, ta ut dina pengar igen.

För att kvalificera dig ska du ha ett finansierat konto eller ha placerat ett spel inom de senaste 24 timmarna. Notera att tillgången till live streams kan variera emellan olika länder | IP-restriktioner kan gälla | kontrollera med leverantören | 18+

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 100 000 evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.