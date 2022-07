Under juli så kommer fotbolls EM 2022 för damer att spelas. Värdlandet för turneringen är England – och nya publikrekord för Dam EM i fotboll förväntas att sättas.

Här kommer en guide för dig som vill streama Dam EM 2022. Vi kommer även kolla in alla odds och bettingsidor som har bonusar att använda på EM 2022 för damer. Kolla även in grupper, spelschema & deltagande lag. Självklart har vi lite extra koll på Sveriges damlandslag under EM 2022. Sverige står som en av favoriterna att vinna guldet!

Vad: EM 2022 i fotboll (Damer) Datum: 6 juli – 31 juli, 2022 Regerande mästare: Nederländerna Värdland: England Live stream: Cmore & SVTPlay TV: TV4, SVT1 & SVT2 Speltips: Sverige vinner guld i Dam EM 2022 (7.80 hos Betinia)

Bästa odds & bonusar för Dam EM 2022

Självklart så delar vi med oss om våra tips för dig som vill spela på odds under EM 2022 i för damer. Vi listar här nedanför de allra bästa oddsbonus att spela med på Dam EM odds under 2022.

I listan så hittar du de bettingsidor som vi rekommendera dig att spela hos. Där hittar du de sidor som har extra höga odds – eller väldigt bra välkomstbonusar. I listan så kan du hitta både free bets och bonusar utan omsättningskrav. Det finns gott om varianter på välkomstbonusar inför Dam EM.