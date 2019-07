Matchformen är inte där, men att det är en kvalitativ spelare Örebro verkar få in kan inte ifrågasättas. Meritlistan, med 100 matcher i League One och 19 landskamper, talar för sig själv. Trots att han inte är i form har alltså huvudtränaren Axel Kjäll och tränarstaben imponerats tillräckligt mycket att de valt att erbjuda Kasim ett kontrakt, vilket som sagt sträcker sig året ut med option på två års förlängning.

Yaser Kasim uppges därefter ha dykit upp på träningarna hos Swindon lite när han ville, och hävdade att han var skadad trots att läkarna inte kunde hitta någonting. Han kom ur form och lyckades inte ta plats som en av tre överåriga spelare i Iraks OS-trupp 2016 – någonting som nästan sett självklart ut bara månader tidigare. Flera gånger under den här perioden vägrade han dessutom att spela för A-landslaget, och år 2017 valde han att pensionera sig därifrån för att bara några samlingar senare ta tillbaka sitt beslut.

För en vecka sedan valde Örebro SK, efter tips från klubbens tidigare spelare Ahmed Yasin, att ta in Yasins landsman och vän Yaser Kasim på provspel. Kasim har varit klubblös sedan i januari 2019, då han lämnade Northampton Town.

