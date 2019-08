Streama AIK – Djurgården & följ via liverapportering

För att streama AIK – Djurgården på nätet är det C More som gäller. De sitter på rättigheterna att visa Allsvenskan, åtminstone än så länge. Till nästa säsong är det Discovery som kommer att sända Sveriges högsta serie, men nu är det C More du ska leta dig till.

För att få tillgång till sändningen av derbyt behöver du skaffa ett konto på C More, och sedan välja abonnemanget C More All Sport. Då kan du titta på AIK – Djurgården, och ta del av fotbollssöndagen och alla andra sändningar av allsvenska matcher med mera. 14:30 drar ”Fotbollssöndag” igång med ett fullspäckat försnack till matchen som börjar 15:00. Sedan förgyller C More givetvis matchen med ett spännande halvtidssnack och efter matchen givetvis eftersnack.

Det går att se matchen från vilken plattform du vill. Koppla upp din AIK – Djurgården live stream från dator, mobil, surfplatta eller vad du nu sitter på för enhet.

Sändningen är av väldigt hög kvalitet, såväl gällande bild som ljud. Vilka som blir experterna i studion är inte annonserat än men en kvalificerad gissning är att både Olof Lundh och Alexander Axén är där och snackar, och kanske även Hasse Backe.

1. Navigera dig till cmore.se

2. Skapa ett konto och signera för abonnemanget C More All Sport

3. Se AIK - Djurgårdens IF via live stream (söndag 1 september klockan 15:00)

Det finns ett lagligt sätt att titta på AIK – Djurgården via gratis online stream. Det kräver dock att du befinner dig utanför Sverige.

Om du är utanför Sveriges gränser kan du nämligen titta på Stockholmsderbyt via Bet365:s livestreamingtjänst. Av rättighetsskäl är detta inte möjligt inom Sverige, men råkar du vara på utlandssemester eller bara bo utomlands kan du skatta dig lycklig.

Kanske skulle du tycka det vore spännande att följa matchen via liverapportering? Vi erbjuder uppdateringar av matchen minut-för-minut nedan, en funktion som drar igång strax innan avspark.

Titta på AIK – Djurgården på TV

Du kan naturligtvis också titta på AIK – Djurgården på TV. För att göra det är det bäst om du har C More Fotboll, eftersom det är där drabbningen sänds. Det fungerar precis som att kolla på matchen via live stream gällande sändningsstart (14:30, avspark 15:00) och hela upplägget med sändningen.

Det går också att se matchen på TV med hjälp av att koppla din livesändning av mötet med hjälp av något slags verktyg. Du kopplar alltså din AIK – Djurgården live stream från valfri plattform till TV med en HDMI-kabel, Chromecast eller liknande.

TV-kanal: C More Fotboll

Sändningsstart: 14:30

Ovan kan ni se höjdpunkter från det senaste derbyt mellan Djurgården och AIK. Då vann AIK med 2-0 efter två mål från Tarik Elyounoussi.

Inför matchen

Det är inte ofta ett Stockholmsderby har den betydelse det har på söndag. Förra året fick vi se AIK mot Hammarby i en liknande situation, och då drog AIK det längsta strået vilket i slutändan ledde till ett SM-guld. Nu är det Djurgården och AIK som möts i ett derby som kan vara direkt avgörande i guldstriden.

Djurgården leder Allsvenskan på 47 poäng. Det är fyra poäng före AIK, och strax där bakom jagar Hammarby och Malmö på 41 inspelade poäng var. Seger för Djurgården och vi får nästan se ett slags guldryck. Seger för AIK och Allsvenskan är vidöppen inför slutspurten.

Vad som kan tala till AIK:s nackdel är det tuffa matchschemat på sistone, med massor av kvalmatcher till både Champions League och Europa League. Vad som däremot talar till Gnagets fördel är Djurgårdens konstanta derbyspöke – ”Järnkaminerna” har inte besegrat AIK i en allsvensk match sedan 2011.