Streama Östersund – Hammarby

För att hitta din livesändning av Östersund – Hammarby måste du först och främst ta reda på vilka som sitter på sändningsrättigheterna. Svaret på den frågan är CMore.

Gå in på cmore.se, skapa ett konto och välj abonnemanget C More All Sport för 349 kronor per månad. Då kan du se Allsvenskan direktsänt på internet.

I studion sitter supertrion Lasse Granqvist, Alexander Axén och Olof Lundh. De som kommenterar spektaklet är Daniel Kristiansson och Jon Persson.

Det är möjligt att streama Östersund – Hammarby från valfri plattform.

1. Gå in på cmore.se

2. Skapa konto och signera för abonnemanget "C More All Sport"

3. Titta på Östersund - Hammarby

Titta på Östersund – Hammarby på TV

Utöver att leta rätt på en Östersund – Hammarby live stream finns även möjligheten att se matchen på TV. Kanalen som sänder matchen är C More Fotboll.

Om du råkar sakna kanalen som visar matchen, kan du trots allt titta på Östersund – Hammarby på TV ändå. Detta genom att koppla din live stream från dator, mobil eller surfplatta till TV med hjälp av till exempel Chromecast eller HDMI-kabel.

TV-kanal: C More Fotboll

Avspark: 17:30

Inför matchen

Hammarby har gått som tåget sedan i somras, och har vunnit 13 av sina 15 senaste matcher. Men det har inte räckt till förstaplatsen, då Djurgården – med god hjälp av domsluten – fortsatt vinna även de.

Hur som helst finns fortfarande möjligheten för Hammarby att vinna SM-guldet. För att göra det krävs att Djurgården förlorar mot antingen Örebro eller Norrköping, alternativt tappar poäng i båda matcherna.

Östersund vann sin senaste match, mot Sirius, och har nu fått lite andrum i botten. Fem poäng ned till kvalplats, medan direkt nedflyttning är totalt avskrivet.