Streama Örebro SK – Malmö FF

För att streama Örebro – Malmö behöver du ett konto på CMore, då det är den sida som sitter på rättigheterna att sända Allsvenskan 2019. Gå in på cmore.se och skapa ditt konto och välj därefter abonnemanget C More Mycket Sport, då det är ett abonnemang du behöver för att titta på matchen.

Abonnemanget kostar dig 199 kronor/månad och är den billigare formen av C Mores sportabonnemang, vilket inte ger dig tillgång till fullt lika många live streams av matcher. Men det räcker hur som helst för att se ÖSK – MFF. För att få tillgång till att se alla allsvenska matcher i den sista omgången behöver du C More All Sport för 349 kronor per månad. Då kan du till exempel streama IFK Norrköping - Djurgården eller titta på en Hammarby - Häcken live stream.

Det går att koppla upp din live stream från vilken plattform du vill. Titta på matchen direkt från dator, mobil eller surfplatta.

1. Gå till cmore.se

2. Skapa konto

3. Välj abonnemanget C More Mycket Sport (199 kr/månad)

4. Titta på Örebro SK - Malmö FF via live stream!

Titta på Örebro – Malmö på TV

Kanske vill du hellre titta på matchen på TV? Det är oftast mer bekvämt att kolla på fotboll bakom en stor och bra TV-skärm en via en liten platta, laptop eller mobil.

Det går givetvis att se Örebro – Malmö på TV, och kanalen som sänder matchen är Sportkanalen. Där sänds den spännande fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan ÖSK och MFF direktsänt.Kanske saknar du kanalen, men vill ändå se matchen på TV? Det går rätt enkelt att göra så, och för att göra det behöver du ett C More-konto och -abonnemang och därifrån koppla din Örebro – Malmö live stream till din TV med hjälp av till exempel HDMI-kabel eller Chromecast.

TV-kanal: Sportkanalen

Sändningsstart: 12:00

Avspark: 13:00

Inför matchen

Malmö FF måste förlita sig på att Djurgården förlorar mot Norrköping, om det ska bli något himmelsblått SM-guld. Dessutom måste man besegra Örebro med minst lika många mål som Hammarby slår Häcken – annars är det de grönvita som vid Djurgårdsförlust får lyfta bucklan.

MFF tvingas klara sig utan Anders Christiansen, som är skadad och missar matchen. Annars har Malmö inga tyngre avbräck, men givetvis är det ett minus att lagets stjärna Markus Rosenberg säger sig inte kunna avsluta på konstgräs. Nedan kan ni se topp 3 i tabellen. Djurgården möter IFK Norrköping borta och Hammarby möter Häcken hemma.