Streama Hammarby – Häcken

Om du inte kan gå på matchen – kanske för att biljetterna gick åt för snabbt, eftersom du inte har möjlighet att befinna dig i Stockholm vid tidpunkten eller bara för att du hellre tar det lugnt hemma – kan vi tänka oss att du gärna ser på chanserna att hitta en Hammarby – Häcken live stream online. Så bra då att vi finns här för att berätta hur du hittar din sändning till matchen!

För att streama Hammarby – Häcken behöver du skapa ett konto på C Mores hemsida, då det är de som sitter på sändningsrättigheterna till Allsvenskan år 2019. När du skaffat ditt konto ska du välja det abonnemang som låser upp sändningen av matchen, vilket är C More All Sport.

Det är möjligt att titta på matchen från vilken plattform du vill. Koppla upp direktsändningen av matchen från mobil, dator eller surfplatta och njut av att se ”Bajen” göra upp med ”Getingarna”.

För att Hammarby ska kunna vinna guldet krävs det bland annat att Djurgården förlorar mot IFK Norrköping. Här kan du läsa om hur du gör för att streama IFK Norrköping - Djurgården live.

Titta på Hammarby – Häcken på TV

Det går naturligtvis också att se matchen på TV. Den kanal som sänder Hammarby – Häcken är C More Live. Om den finns i ditt utbud är det bara att ratta in den och följa dramatiken från Tele2 Arena från soffan.

Sändningen börjar klockan 12:00, och avspark är sedan 13:00. Åke Unger är huvudkommentator medan Erik Edman sitter som expert.

Råkar det vara så att du saknar C More Live men ändå vill titta på Hammarby – Häcken på TV, då ska du veta att du kan koppla din livesändning från nätet till TV-skärmen med hjälp av till exempel en Chromecast eller HDMI-kabel.

Ovan kan ni se höjdpunkter från Hammarbys senaste match, då man besegrade Östersund med 2-1.

Inför matchen

Hammarby måste göra många mål i denna match, eftersom det med största sannolikhet blir en målskillnadshistoria mellan ”Bajen” och MFF om Djurgården nu skulle förlora mot IFK Norrköping. För förutsättningarna är ju sådana att om Djurgården torskar sin match, hamnar guldet hos Hammarby eller Malmö så länge de gör sitt.

Malmö har 1 mål bättre i målskillnad än Hammarby, men Hammarby har samtidigt gjort betydligt fler mål totalt. Tar man in målskillnaden kommer man således före Malmö. Man måste alltså vinna mot Häcken med 1 mål mer än vad Malmö vinner med mot Örebro.