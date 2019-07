Streama Häcken – Hammarby

För att streama Häcken – Hammarby behöver du ett konto på CMore, då det är där matchen sänds live på nätet. Där visas alla matcher från Allsvenskan, och du kan således se matchen. Sändningen är givetvis live.

Du måste, för att titta på Häcken – Hammarby direkt, ha paketet C More All Sport, som låser upp sändning till hela tjänstens utbud. Det kostar dig 349 kronor i månaden. Det går också att köpa en matchbiljett, som låser upp sändningen till just denna match, för 249 kronor.

Du kan se matchen från valfri plattform.

Titta på Häcken – Hammarby på TV

För att se Häcken – Hammarby på TV är det C More Fotboll som gäller, då det är den kanal som visar matchen. Sändningen går med väldigt bra bildkvalitet och riktigt bra ljud, med skickliga kommentatorer och en duktig studio.

Om du saknar kanalen som visar matchen på TV, det vill säga C More Fotboll, finns et en lösning för dig. Det går nämligen att koppla sändningen från din Häcken – Hammarby live stream från dator, surfplatta eller mobil till TV med hjälp av Chromecast, HDMI-kabel, Apple TV eller annat hjälpmedel.

Nedan kan ni se statistik för Häcken och Hammarby i årets allsvenska.

Statistik i Allsvenskan 2019 BK Häcken Hammarby IF Matcher 12 12 Segrar 6 5 Oavgjorda 3 4 Förluster 3 3 Mål 17 20 Insläppta 10 16 Målskillnad +7 +4 Poäng 21 19 Placering i Allsvenskan 5 7

Inför matchen

Allsvenskans uppehåll är över och omgång 13 har inletts. Två av de fyra lag som ännu inte spelat är Häcken och Hammarby, som nu möts på Bravida Arena. Häcken har en vana av att underprestera mot topplag, och det återstår att se vad laget kan åstadkomma när Hammarby står på andra sidan planhalvan.

Hammarby hade en svängig vår, med bra perioder men även mindre bra perioder. Så gott som hela backlinjen var skadad under slutet av vårsäsongen, men nu är alla utan avstängde Simon Sandberg tillbaka redo för spel.

Vinnaren av matchen – om någon nu vinner – tar mycket viktiga poäng i jakten på topp 3 och Europakval. Häcken vill säkra Europaspel för andra året i rad medan Hammarby inte kvalat till Europa på över tio år.

