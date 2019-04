Streama AIK – Sirius live

För att streama AIK – Sirius live på nätet måste du ha ett konto på CMore, då det är den tjänst som visar matchen direkt. Där kan du se alla matcher i Allsvenskan direktsänt. Skapa ett konto på CMore för att se AIK – Sirius.

Matchen mellan de här två lagen kommer att vara populär att titta på för många, och det är alltså CMore som krävs för att se din AIK – Sirius live stream.

Du kan titta på din ström av matchen från valfri plattform – titt på AIK – Sirius från dator, mobil eller surfplatta!

1. Gå till CMore

2. Skapa ett konto och välj ett sport-abonnemang

3. Titta på AIK - IK Sirius live stream (avspark 15:00, 14/4)

Titta på AIK – Sirius på TV

Om du istället vill se AIK – Sirius på TV är kanalen du behöver C More Sport, där matchen direktsänds. Ratta in den kanalen, som visar matchen, och se matchen på TV.

Ett annat sätt att se AIK – Sirius på TV är genom att koppla din livesändning från din AIK – Sirius live stream till din TV, från dator eller var du nu streamar ifrån. Det går nämligen att koppla sändningen från mobil, surfplatta eller dator om du har till exempel Chromecast eller HDMI-kabel.

Inför matchen

AIK är naturligtvis storfavoriter här, men det är inte de regerande mästarna utan Sirius som står på full pott så här långt in på den allsvenska säsongen. Sirius har besegrat både Kalmar FF och Falkenberg, och visst, det är väl inga topplag, men det är ändå en fin bedrift.

AIK har i sin tur spelat 0-0 i båda sina matcher, först mot Östersund och Norrköping. När det nu är Sirius som kommer på besök förväntar sig fansen den första trepoängaren.

Här kan ni läsa vårt speltips till AIK - Sirius.