För att streama Örebro – GIF Sundsvall behöver du skapa ett konto på C More, och där skaffa abonnemanget C More All Sport. Då kan du titta på matchen online.

Det går att se din Örebro – GIF Sundsvall live stream direkt från valfri plattform. Du kan alltså kolla matchen från mobil, dator eller surfplatta, eller genom att koppla sändningen till din TV.

Avsparkstiden är 13:30 och kvaliteten på bild, ljud och kommentatorer är av högsta klass!

Match: Örebro - GIF Sundsvall, Allsvenskan

Datum & tid: Lördag den 14 augusti, 12:30

Arena: Behrn Arena, Örebro

Stream: CMore

Titta på Örebro – GIF Sundsvall på TV

Ifall du är ute efter att titta på Örebro – GIF Sundsvall på TV är det C More Fotboll du behöver, då det är den kanal som visar matchen i Sverige. Där kan du njuta av allsvensk fotboll från Behrn Arena.

Sändningen börjar redan 13:20, med en liten introduktion till matchen där du bland annat får möjlighet att se lagens startelvor.

Trolig laguppställning, Örebro SK

O. Jansson

Björnkvist – Almebäck – Granlund – Wright

Lorentzson – Gerzic

Jake Larsson – Broberg – Bertilsson

Prodell

Trolig laguppställning, GIF Sundsvall

Mitov Nilsson

Moreno – Björkander – Moros

Tamimi – Batanero – Ciercoles – D. Olsson

Blomberg – Mas – O. Berg

Tony Gustavsson ny tränare för Sundsvall

GIF Sundsvall valde i samband med att landslagsuppehållet tog vid att sparka sin tränare Joel Cedergren. Cedergren hade tränat Sundsvall ända sedan 2013, och gjorde en fantastisk säsong med laget ifjol då Sundsvall hamnade på åttonde plats.

Efter 2018 års säsong tog Cedergrens assisterande tränare Ferran Sibila sitt pick och pack och drog till IFK Göteborg. I år har Göteborg gått betydligt bättre än ifjol, medan situationen varit den omvända för Sundsvall, och många tillskriver därför Sibila förra årets framgångar för Sundsvall.

Nu är det Tony Gustavsson som fått ansvaret att hålla Sundsvall kvar i Allsvenskan. Gustavsson är i Sverige främst känd från sin tid i Hammarby, som han tog över år 2006 och fick sparken från hösten 2009. Hammarby låg då långt ner i tabellen och valde att göra sig av med Gustavsson, vilket bara gjorde situationen värre och de grönvita hamnade till slut allra sist.

Senast kommer Gustavsson från USA:s damlandslag, där han varit assisterande förbundskapten. Nu är han tillbaka i herrfotbollen och Allsvenskan, och även tillbaka i Sundsvall där han är född och uppväxt.

Örebro har gjort väldigt fina resultat på senare tid, och hoppas att formen följt med till efter uppehållet.

Speltips

Vi har svårt att förstå oddssättningen på den här matchen, där Örebro hålls som favoriter men inte särskilt stora sådana.

Örebro har 4-2-1 i resultatrad på de 7 senaste matcherna. Sundsvall då? 0-1-6. Örebro har dessutom fördel av hemmaplan.

Visst kan ett tränarbyte göra att ett lag ”sprattlar till” lite grann, och tar någon stark poäng i början efter bytet. Men vi tycker att det allra mesta pekar på en hemmaseger, och tvekar inte när vi får 2.12 gånger pengarna på Svenska Spel.