Däremot har Örebro ett annat tungt avbräck. Mittfältaren Yaser Kasim drog på sig sitt tredje gula kort senast, och är således avstängd här. Kasim har haft en brokig karriär, och var en gång i tiden en stor talang från Tottenhams ungdomsled. Men han lämnade ”Spurs” för att få a-lagsfotboll i League One, tog sig till det irakiska landslaget men hamnade sedan i någon form av personlig kris och var klubblös i ett år.

Nu handlar det alltså om att slå Örebro med minst lika många mål som Hammarby besegrar Häcken med, i matchen som spelas samtidigt på Tele2 Arena. Det är ingen enkel utmaning, med tanke på Hammarbys vana av att ösa in mål framför sina hemmafans.

Malmö vann måstematchen – en av alla – mot AIK senast, och säkrade därmed i praktiken en topp tre-placering och med det kval till Europa. Matchen var länge mållös, men när man har möjligheten att byta in spelare som Anders Christiansen och Guillermo Molins ökar chanserna betydligt att få till sena avgöranden. Och Malmös bredd bar frukt; Christiansen stod för ett mål och Molins assisterade till ett annat – Malmö vann med 1-0.

