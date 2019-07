Allsvenskans kanske bäste spelare just nu är Muamer Tankovic, som på de fyra senaste matcherna stått för tre mål och tre assist och dessutom toppar seriens poängliga. Jesper Jansson har sagt att det är förvånansvärt tyst kring Tankovic, men storklubbarna i Europa har fortfarande en månad på sig innan övergångsfönstret stänger.

Hamad blev knäckt av att missa VM-truppen och hade sedan svårt med motivationen, och likt resten av laget dalade hans prestationer under hösten. Vid årsskiftet till 2019 gick Hamads kontrakt med Hammarby ut, och han skrev på för sydkoreanska Incheon United.

Jiloan Hamad skrev senast på för Hammarby inför säsongen 2017, men fick det inte riktigt att lossna under sitt första år i den grönvita tröjan. Våren 2018 spelade han dock fantastisk fotboll och var oerhört nära att komma med i Janne Anderssons VM-trupp. Hamad fick dock nöja sig med ett samtal från förbundskaptenen, som förklarade att han var oerhört imponerad av vad mittfältaren visat upp.

