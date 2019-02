Svendsen väntas starta igen mot Eskilsminne, och det är överhuvudtaget inte troligt att vi får se särskilt många förändringar i Billborns startelva från senast. Vänsterbacken Jean Carlos de Brito väntar ännu på arbetstillstånd, och hinner allt bli klart till på söndag är det möjligt att han går rakt in i startelvan på bekostnad av Dennis Widgren.

Men då gamla hjältar kliver åt sidan, öppnas dörren för nya att presentera sig. Pringle har ersatts av ett annat meriterat namn i form av Mattias Lindström. Anfallaren Samuel Aziz (25 mål på 25 matcher och 21 mål på 25 matcher i Division 2 år 2014 respektive 2016) har hämtats in för att ersätta ”Hoffa”. Jesper Larsson var ju bara på bänken och är kvar i laget. Han hoppas få mäta sina kvaliteter mot Hammarby, när storklubben besöker Harlyckans IP på söndag:

Segern mot Helsingborg var antagligen det största som hänt Eskilsminne, men bedriften står långtifrån utan konkurrens. De senaste åren har varit något av en framgångssaga för den lilla klubben, som så sent som år 2008 spelade i Division 5. De gör sig nu redo för sin andra säsong någonsin i Division 1, men efter den imponerande debutsäsongen ifjol med en fjärdeplats ska man tänka sig för innan man räknar bort dem från kampen om avancemang till Superettan.

Lagets 27-årige mittfältare Jesper Larsson spelade snudd på varenda match i Division 1 ifjol, men utan att någon gång hitta nätet. Mot Helsingborg var det han som klev fram och avgjorde, när han efter inspel från Robin ”Hoffa” Hofsö stötte in matchens enda mål till höger om HIF:s målvakt.

Eskilsminne IF stod för en jätteskräll i höstas, när man slog lokalrivalen Helsingborgs IF i ett glödhett derby. Lagen möttes i den sista kvalomgången till Svenska Cupen, och segern innebar att Eskilsminne på bekostnad av storebror tog sig till Svenska Cupens gruppspel.

