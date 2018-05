Malmö är givetvis favoriter i denna match, men när oddset på 1:an är 1.44 känner vi inte att vi vill satsa några pengar på det spelet. Vi riktar istället blickarna åt ett annat håll. IFK Göteborg imponerade och vann mot BK Häcken senast, och Elias Már Omársson blev tvåmålsskytt för andra matchen denna säsong. Spelet ser samtidigt bättre och bättre ut för Göteborg. IFK Göteborg har faktiskt gjort mål i varje match utom i en denna säsong. Den enda match man tvingades gå mållös ifrån var borta mot AIK, det lag som har allra starkast försvar i Allsvenskan. Vi tror att IFK åtminstone får in ett mål ikväll. Samtidigt tror vi att MFF lyckas göra mål framåt. Vi spelar ”Båda lagen gör mål – ja” till oddset 1.95 på Bet365 .

Malmö FF har haft en svajig inledning på säsongen, och ligger först på sjunde plats i Allsvenskan 2018 . Bland annat har man förlorat med 0-3 vid två tillfällen: mot Djurgården och mot Kalmar. I den senaste matchen blev det seger för MFF, då Djurgården utmanövrerades med 1-0 hemma i Malmö. Nu är det IFK Göteborgs tur att komma på besök till Stadion. IFK Göteborg står så här långt in på säsongen på tre segrar och tre förluster. Största prestationen stod man för när man besegrade stadsrivalen BK Häcken med 2-1. Malmö mot IFK Göteborg är en av de riktiga stormatcherna i svensk fotboll, och mer än bara tre poäng står på spel i form av prestige. Matchen är dessutom extra laddad, då Sören Rieks för första gången möter sin gamla klubb. Rieks lämnade IFK Göteborg inför denna säsong, då han gjorde en kontroversiell övergång till Malmö FF. En annan intressant aspekt med denna match är den potentiella målvaktskampen mellan bröderna Johan och Erik Dahlin. IFK Göteborgs förstamålvakt Pontus Dahlberg har varit sjuk och det är oklart om han kan starta. Missar Dahlberg matchen är det Erik Dahlin, MFF-målvakten Johan Dahlins lillebror, som ersätter.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller