Se situationen i spelar nedan, från 7:12 in i klippet.

Idag uttalar sig Jesper Karlström för första gången om situationen, då han säger följande till Fotbollskanalen: – Jag har inte läst så mycket av vad som skrivits om det. Det har mer varit när folk skrivit till mig privat. Men det är inget jag bryr mig om. Det är kul att folk lägger ner så mycket tid på mig och bryr sig om mig. Jag tar emot det med varma händer, säger Karlström. Det har varit mycket fula ord, kan man säga. Men det är bara kul att folk bryr sig. Hur ser du på situationen? – Jag ser på det som att det är något som händer många gånger varje match. Sen är det klart att just den situationen var extrem. Men när det gäller filmningar och så är det något som händer hela tiden. Det är inget konstigt. Sen var den extrem och då blir den mer uppmärksammad. – Allt går så snabbt, man hinner inte tänka på vad man ska göra. Man gör allt i varje situation för att vinna. Det är jag nog inte ensam om, fortsätter Karlström. Matchen mellan Djurgården och Hammarby slutade 1-2, sedan Pa Dibba lyckats vinna matchen åt Hammarby tack vare ett mål på tilläggstid. Djurgården har nu 12 raka matcher, varav 10 är förluster, mot Hammarby utan vinst.

