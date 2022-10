Kritik mot VM 2022 i Qatar – ”Mutor och slavarbete”

Det är nog ytterst få människor som har missat kritik av fotbolls VM 2022. Det finns mycket att ha synpunkter. Inte minst hur Qatar blev valt som värdland. Även deras behandling av kvinnor och HBTQ-personer kritiseras flitigt.

Här finner du den mest högljudda kritiken mot Qatar inför VM 2022.

Du kan även ta del av andra VM guider som vi har på hemsida. Du kan läsa om VM matcher idag – samt mer om alla VM odds som du kan ha nytta av under mästerskapet.

Beslut & omröstning för Qatar som värdland

Det var få som trodde att Qatar skulle ha en chans att få anordna fotbolls VM 2022. När alla ansökningar var inne – så stod det främst mellan Japan, USA, Sydkorea eller Australien.

När beskedet kom att FIFA tyckte Qatar var mest lämpad som värdnation – så höjdes många ögonbryn. Inte långt efter så kom det fram många anklagelser om mutbrott eller manipulation. Det var för många den enda möjligheten att Qatar skulle vara bäst lämpade.

Det dröjde inte länge innan journalister grävde i historian för att hitta en hud begravd. Ganska snabbt insåg man att flera fotbollsförbund och FIFAs exekutiva kommitté har fått tjänster och belöningar för att röstat för Qatar. Vilket inte minst ledde till att FIFAs dåvarande president – Sepp Blatter – fick lämna sin post.

Trots avgång från Zepp Blatter – så ligger beslutet fast att VM 2022 ska spelas i Qatar. Ett land som inte är mycket större än Skåne. Ett land där det kan bli upp mot 50 grader. Där finns det också stor brist på arenor och infrastruktur som krävs för att vara värd för fotbolls VM.

Tusentals dödsfall bland arbetare

Bristen på arenor, tunnelbanesystem eller motorvägar har krävt att Qatar gjort enorma investeringar i VM 2022. Av allt att tyda så blir VM 2022 i Qatar det absolut mest kostsamma världsmästerskapet någonsin.

Mycket kritik handlar om hur bra dessa investeringar slår mot ”vanligt folk”. Qatar är präglat av enorma klasskillnader mellan rika och fattiga. Kanske hade många i landet sett andra typer av investeringar.

Dessa enorma investeringar kommer att sysselsätta många i jobb i Qatar. Det är dock främst gästarbetare från andra länder som bygger upp arenorna. Behandligen av dessa arbetare är kanske det som enskilt fått mest kritik. Det beräknas ha dött omkring 6000 arbetare i sviterna av uppbyggnaden av fotbolls VM. Gästarbetare i Qatar kommer främst från Nepal, Indien, Pakistan, Bangladesh och Sri Lanka.

Fans lär bojkotta Qatar

Att Qatar ska vänta sig en folkfest under VM 2022 – bör nog värderas ner. Detta mästerskap förväntas ha betydligt lägre fotbollsturism än tidigare arrangörer. Anledningen är många. Inte minst så spelas fotbolls VM för första gången under vinterhalvåret. Detta för att det är något svalare i landet under dessa månader. Det tros ändå bli omkring 40 grader under många dagar.

Att Qatar har väldigt skillnad regler gentemot Europa kommer inte vara till fördel för en fotbollsfest. Det kommer till exempel vara förbjudet att dricka alkohol, föra oväsen, klä sig ”utmanande” eller att inte visa tillräckligt respekt för islam. Straffen för dessa förseelser kan vara långa och hårda.

Det kommer därför vara många från Europa och Nordamerika som kommer bojkotta att åka till Qatar. Många lär dock följa matcherna med hjälp av att sända VM live stream & på TV. Det känns som det ka bli rekord av andelen som tittar på fotbolls VM på andra vis än live på arenorna.

Mänskliga rättigheter

Många fans drar sig även för att åka till Qatar – inte minst för att de anser att Qatar inte lever upp till mänskliga rättigheter. Inte minst så har kritik framförts mot hur landet behandlar kvinnor, homosexuella eller islamkritiker.

Qatar räknas till ett av de länder som bryter mot allra flest punkter kring mänskliga rättigheter. Det finns speciella straff för om kvinnor skulle bryta mot klädkoder kring sjal/niqab/burka. Det är även strängt förbjudet för homosexuella att ens vistas i landet. Det kan leda till straff som innebär dödstraff eller piskrapp.