Frågan är nu, hur kommer folket ta emot de nya videodomarna under VM 2018? Det kommer troligen bli det som avgör om videodomslut verkligen behövs eller inte.

Han menar på att det är fel att testa videodomare under VM 2018. Det borde funnits fler tester kring videogranskningen innan de kommer använda den i VM.

Många minns säkert att Frank Lampards mål mot Tyskland som dömdes bort under VM 2010. Trots att man på resprisbilder såg att bollen var klart inne.

Först och främst kommer det krävas ytterligare en domare för att en fotbollsmatch på proffsnivå ska spelas. Denna domarens uppdrag är uteslutande att följa matchen via video. Sedan kan denna videodomare kontakta sina kollegor på planen med hjälp av mikrofon och hörsnäckor.

