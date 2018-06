Vi räknar ned till VM med minnen från tidigare mästerskap. Idag tar vi en titt på öppningsmålet i VM 2006, i matchen mellan Tyskland och Costa Rica. Målet var en riktig kanon från Philipp Lahm.

Se målet nedan:

Lahms öppningsmål mot Costa Rica

Året är 2006 och Tyskland skulle för andra gången i historien arrangera fotbolls-VM. Efter en svag prestation i EM 2004 – med uttåg redan i gruppspelet – hade man stor press på sig att prestera på hemmaplan.



I den första matchen i mästerskapet ställdes Tyskland mot Costa Rica på Allianz Arena. Tyskland kom till start med flera lovande spelare i form av 21-årige Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger och Per Mertesacker samt 22-årige Philipp Lahm.



Efter 12 minuter får Philipp Lahm, då vänsterback, bollen ute på sin kant. Han skär inåt i planen, fintar bort en costarican och går på skott från utkanten av straffområdet. Skottet går perfekt i bortre krysset, via stolpen och in. Detta var unge Lahms första tävlingsmål för landslaget, vilket gav Tyskland en utomordentlig start på VM.



Tyskland vann matchen med 4-2 efter segrar även mot Polen och Ecuador. I åttondelsfinalen slog man ut Sverige, och fortsatte sedan sin väg mot vad som till sist blev ett brons. I 2010 års VM tog man ett nytt brons, innan man år 2014 slutligen vann VM. Lagkaptenen Philipp Lahm, som startade alla matcher i mästerskapet, valde efter guldet att pensionera sig.



– Philipp är ett riktigt proffs som gör allt för att lyckas. Att vinna VM har krönt en enastående karriär, sade Tysklands förbundskapten Joachim Löw efter att Lahm tillkännagett sitt beslut.

Tyskland spelar i samma VM-grupp som Sverige, och lagen möts lördag den 22 juni. Här kan du läsa om hur du gör för att streama Sverige - Tyskland.