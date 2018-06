Här på Sportal laddar vi upp inför VM 2018 med VM-minnen. Vi drömmer oss tillbaka till tidigare mästerskap, och upplever nostalgin det medför. Idag tar vi oss en titt på Mario Götzes guldmål i VM-finalen för fyra år sedan.

Titta på videon, och lyssna på den tyska lyriska kommentatorn:

Mario Götzes guldmål för Tyskland

Tyskland hade tagit medalj i tre raka mästerskap, men något guld hade det inte blivit på ett tag. Nu kom man in i VM 2014 med ett oerhört starkt lag och med många rutinerade herrar i form av Philipp Lahm, Lukas Podolski, Miroslav Klose och Bastian Schweinsteiger.



Gruppen vanns efter att Tyskland bland annat besegrat Portugal med 4-0. På den fortsatta vägen mot finalen slog man ut Algeriet, Frankrike och Brasilien, innan det sista som stod mellan tyskarna och VM-bucklan var Argentina.



När klockan tickade upp mot 90 minuter hade det fortfarande inte blivit något mål i matchen, och förlängning var på väg. Alldeles innan förlängningen skulle börja bytte Joachim Löw in unge Mario Götze, och i sitt peptalk sa Löw ”Visa Messi att du är bättre än honom”. Ut gick Miroslav Klose, som på sin väg av planen sa två ord till Götze: ”Gör mål!”



Första förlängningskvarten tog slut, fortfarande 0-0. I den 113:e minuten driver André Schürrle bollen ut mot vänsterkanten och slår ett inlägg med fel fot. Inlägget går mot Mario Götze, som tar emot bollen på bröstet och på volley skjuter in bollen förbi Argentinas målvakt. Tyskland har tagit VM-guld.



Mario Götze har haft skadeproblem under säsongen och inte hittat tillbaka till sin gamla goda form. Därför saknas han i Tysklands VM-trupp till Ryssland. André Schürrle, som assisterade till målet, har även han haft en av sina svagare säsonger och saknas också i Tysklands trupp. Götze är idag 26 år och Schürrle är 27 år, så nog har de åldern att ta sig tillbaka i truppen till Qatars-VM 2022.