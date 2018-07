Efter att ha avancerat vidare från en grupp med Australien, Peru och Danmark ställdes Frankrike mot Argentina i åttondelen. Där fick vi se en av VM:s bästa matcher, vilken fransmännen gick segrande ur med 4-3.



I kvartsfinalen kunde Frankrike slå ut ett uddlöst Uruguay, och i semifinalen slog man Belgien tack vare ett mål på hörna. I finalen väntade sedan Kroatien, som tagit sig dit efter att ha vunnit två matcher på straffar och en under förlängningen.

I halvtid av VM-finalen ledde Frankrike med 2-1, och matchen vanns till slut med 4-2. Här kan ni se Deschamps halvtidssnack i matchen.

A fascinating watch. This is Didier Deschamps' half-time team talk during the World Cup Final (with English subtitles) #FRA https://t.co/CCW3NmrDpd