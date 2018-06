9 dagar kvar: Völler vs Rijkaard i VM 1990

I VM 1998 delade Norge grupp med Brasilien, Marocko och Skottland. Efter två gruppspelsmatcher var ställningen följande: Brasilien 6 poäng, Norge 2, Skottland 1, Marocko 1. I sista matchen skulle Norge möta Brasilien, medan Skottland skulle ställas mot Marocko. Brasilien var alltså redan vidare, medan resten av lagen slogs om andraplatsen. Om Skottland - Marocko slutar oavgjort skulle det räcka för Norge att man kryssar mot Brasilien, men för att vara på säkra sidan behöver Norge gå för seger mot jätten. Efter att halva matcherna spelats leder Marocko mot Skottland med 2-0, och Marocko står just nu med ena foten i åttondelsfinal. På Stade Vélodrome har Norge för tillfället 0-0, men i och med resultatet i Marockos match måste Norge vinna. Då händer det som inte får hända. Denílson kommer runt och slår ett inlägg som Bebeto nickar i mål. Endast 12 minuter återstår av matchen, och det ska till ett smärre mirakel för att Norges VM-resa inte tar slut denna kväll. I den 83:e minuten slår Stig Inge Bjørnebye en bra långboll mot Chelseastjärnan Tore André Flo. Flo tar emot bollen, vänder bort en brasiliansk försvarare och skjuter bollen förbi målvakten Cláudio Taffarel. Nu var man ett mål från att för första någon i historien nå en åttondelsfinal i ett världsmästerskap. Strax efter kvitteringen får Flo två nya möjligheter, men de här gångerna ville det sig inte för norrmannen. Med två minuter kvar av matchen kommer så ett inlägg på Flo, där han faller till marken efter en duell med en försvarare. Domaren pekar på straffpunkten, Kjetil Rekdal kliver fram, och Norge är i åttondelsfinal efter att ha besegrat Brasilien. I åttondelsfinalen ställdes Norge mot Italien. Italienarna tog ledningen tidigt genom Christian Vieri, och därefter hade Norge marginalerna emot sig. Två skador under första halvlek tvingade Egil ”Drillo” Olsen att förbruka 2 av bytena, men trots det kunde man skapa flera bra målchanser. Man lyckades dock aldrig få hål på Italiens målvakt, och VM-äventyret var slut för denna gång. Norge väntar fortfarande på att nå ett VM -slutspel igen.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.