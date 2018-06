Saudiarabien fick det tufft i VM:s öppningsmatch, när man fick se sig bli överkörda av Ryssland med hela 5-0. Efter matchen gick ordföranden för landets fotbollsförbund, Adel Ezzat, ut i media och sa att målvakten Adbullah Al-Mayouf, anfallaren Mohammad Al-Sahlawi och backen Omar Hawsawi alla skulle få en bestraffning. Han preciserade inte vad för slags bestraffning det skulle röra sig om. En annan man i regeringen, Turki bin Abdulmohsen Al-Sheikh, beskrev matchen på följande sätt: – Dessa spelare har gjort mitt ansikte svart av skam och ilska. Detta resultat beror på deras svaga potential och förmåga. Vi har gjort allt för det här laget och den här generationen av spelare, allt. Vi har gett dem det bästa tekniska stödet, en ledarstab på högsta nivå och vi har betalat dem i tre år. Men nu ser vi att de har begränsad kapacitet. Idag ska Saudiarabien försöka att studsa tillbaka när man ställs emot gruppens bästa lag, Uruguay. Uruguay vann sin inledande match mot Egypten med 1-0, efter ett sent nickmål av José Giménez. Vinst idag och Uruguay är klart för åttondelsfinal.

