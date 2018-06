Det ryska landslaget har än så länge bjudit sitt folk på en riktig fotbollsfest. 5-0 mot Saudiarabien i premiären följdes upp av 3-1 mot Egypten. Nu ställs man mot sitt första riktigt tuffa test, när man möter ett Uruguay med idel världsklasspelare. Uruguay har vunnit utan att imponera allt för mycket. Både Egypten och Saudiarabien har besegrats med 1-0, och nog finns det mer att hämta i det här laget. Mot Saudiarabien fick Luis Suárez in sitt första mål i mästerskapet, vilket gör gott för hans självförtroende efter missarna mot Egypten. Uruguay och Ryssland står på 6 poäng var, och är båda slutspelsklara. Vinnaren av denna match tar hem gruppsegern, medan förloraren blir tvåa. Om matchen slutar oavgjort vinner Ryssland gruppen på bättre målskillnad. Vinnaren av gruppen ställs mot tvåan i Grupp B , medan tvåan möter Grupp B:s etta. Spanien väntas vinna B-gruppen, vilket är ett motstånd vi får anta att både Uruguay och Ryssland vill undvika i åttondelsfinalen. Iran eller Portugal väntas sluta på andraplats bakom Spanien.

Muslera Varela - Giménez - Godín - Cáceres Sánchez - Bentancur - Vecino - C. Rodríguez L. Suárez - Cavani Skador : - Avstängningar : -

