Streama Uruguay – Portugal

Du som vill titta på Uruguay – Portugal live kan se matchen på SVT1. Saknar du kanalen finns det andra sätt att visa på matchen.



CMore sänder fotbolls-VM, däribland denna match. Du kan alltså streama Uruguay – Portugal med hjälp av ett konto på CMore, vilket dessvärre inte är gratis.



CMore visar matcherna med HD-kvalitet, och det går att titta direkt från din mobil/smartphone, dator/laptop, TV eller iPad/surfplatta.

Match: Uruguay - Portugal, åttondelsfinal i VM 2018

Datum & tid: Lördag den 30 juni, 20:00

Arena: Fisht Stadium, Sotji

Stream: CMore

Trolig laguppställning, Uruguay

Muslera

Cáceres – Giménez – Godín – Laxalt

Nández – Toreira – Vecino

Bentancur

L. Suárez – Cavani



Skador: José Giménez (tveksam)

Avstängningar: -

Trolig laguppställning, Portugal

R. Patrício

Soares – Pepe – Fonte – Guerreiro

Quaresma – W. Calvalho – Moutinho – J. Mário

C. Ronaldo – A. Silva



Skador: Gelson Martins (tveksam), Raphael Guerreiro (tveksam), William Carvalho (tveksam)

Avstängningar: -

Uruguay enda lag att ha släppt in 0 mål

Uruguay är det enda lag som ännu inte släppt in något mål under detta VM. En stor anledning till detta är lagets otroligt starka mittbackspar, Diego Godin och José Giménez. Mittbackarna känner varandra utan och innan, då de delar klubbadressen Atlético Madrid. Istället för att bara spela ihop ett fåtal matcher om året, likt övriga landslagsspelare, tränar och spelar de ihop året om. Det är en mycket stor fördel.



Strax inför Uruguays sista gruppspelsmatch, mot Ryssland, skadade sig dock José Giménez. In klev istället 196 centimeter långe Sebástian Coates, som har ett förflutet i Liverpool. Det gick bra det också och Uruguays nolla är alltjämt intakt. Som det ser ut nu kommer Giménez troligen vara tillbaka i spel till åttondelsfinalen mot Portugal.



Portugal stod i sin premiär för VM:s kanske mest underhållande match, då de spelade 3-3 mot Spanien och Cristiano Ronaldo stod för ett hattrick. Därefter slog man Marocko, men var sedan en hårsmån från att förlora mot Iran och därmed åka ut ur VM. Mehdi Taremi, som fick Irans möjlighet att ta nationen vidare, missade mål.



Vinnaren av matchen ställs emot vinnaren av Frankrike och Argentina, som spelar tidigare under dagen. Många hoppas på en drömmatch mellan Argentina och Portugal, där Lionel Messi och Cristiano Ronaldo får mäta sig med varandra i jakt på sina första VM-guld.

Speltips

Det är två väldigt jämna lag som möts, och vi tror på en jämn match som vid full tid antingen slutar oavgjort eller vinns med uddamålet. I slutändan tror vi ändå att Uruguay är laget som kommer att avancera till kvartsfinal.



Uruguay har som sagt inte släppt in ett enda mål i VM, och även om de inte ställs mot det tuffaste motståndet måste vi säga att de ser oerhört stabila ut. I offensiven har man dessutom ett av världens bästa anfallspar i form av Luis Suárez och Edinson Cavani.



Vi spelar "Uruguay att kvalificera sig" till oddset 1.90 gånger pengarna på Comeon.