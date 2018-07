Cavanis skada rapporteras inte hinna läka tillräckligt till kvartsfinalen fredag kväll. Ett stort avbräck för Uruguay, som är i stort behov av sin anfallsstjärna. Igår fick även Luis Suárez en hård smäll under träning och frågor väcktes kring Suárez medverkan mot Frankrike, men han ska vara redo för matchen. I Cavanis frånvaro väntas Uruguay formera om sitt lag, och istället för en 4-4-2-uppställning lär man ställa upp med en julgransformation, det vill säga 4-3-2-1. Där spelar Suárez ensam anfallare, med Rodrigo Bentancur och Giorgian de Arrascaeta bakom sig. Sverige spelar sin kvartsfinal på lördag eftermiddag, när man möter England. Läs om hur du kan streama Sverige – England här.

Édinson Cavani blev den stora hjälten i åttondelsfinalen, då Uruguay besegrade Portugal med 2-1 och blev klart för kvartsfinal mot Frankrike. Cavani sköt in Uruguays båda mål, men det var dessvärre inte bara lycka för anfallaren denna kväll. När knappa 20 minuter av matchen återstod trampade Cavani fel och skadade vaden. Han signalerade genast mot bänken om byte, och därefter har hans medverkan i kvartsfinalen varit osäker. Nu kommer dock tråkiga uppgifter.

