Endast spelare med klubbadress i Norden är uttagna, eftersom spelare runtom i Europa är mitt uppe i säsong. Tio potentiella landslagsdebutanter finns med i truppen, men vi finner även tidigare bekanta ansikten som Anton Tinnerholm och Oscar Lewicki.



En spelare från truppen är redan en del av det riktiga A-landslaget. Den spelaren är Östersund FK:s Ken Sema.



Nedan är truppen i sin helhet.

Målvakter

Pontus Dahlberg, IFK Göteborg

Andreas Linde, Molde FK

Jacob Rinne, Aalborg Bk

Försvarare

Joel Andersson, BK Häcken

Franz Brorsson, Malmö FF

Johan Larsson, Bröndy IF

Rasmus Lindqvist, AIK

Joakim Nilsson, IF Elfsborg

Sotirios Papagiannopoulos, Östersunds FK

Anton Tinnerholm, Malmö FF

Jacob Une Larsson, Djurgårdens IF

Linus Wahlqvist, IFK Norrköping

Mittfältare/anfallare

Magnus Eriksson, Djurgårdens IF

Robert Gojani, Jönköpings Södra

Jiloan Hamad, Hammarby IF

Kalle Holmberg, Örebro SK

Oscar Lewicki, Malmö FF

David Moberg Karlsson, IFK

Kerim Mrabti, Djurgårdens IF

Gustaf Nilsson, Bröndby IF

Kristoffer Olsson, AIK

Erdal Rakip, Malmö FF

Ken Sema, Östersunds FK

Carlos Strandberg, Malmö FF

Simon Tibbling, Bröndby IF