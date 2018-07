När Tyskland i matchens sista minuter tryckte på för fullt för ett ledningsmål, var det istället Sydkorea som höll sig framme. Young-Gwon Kim sköt in ett mål, vilket dock behövde VAR-granskas då Kim befann sig i misstänkt offsideposition. Efter VAR-granskningen kom domarna fram till att målet skulle godkännas, och stort jubel utbröt bland de sydkoreanska spelarna och ledarna. Samtidigt bjöd Joachim Löw på en något överraskande – eller kanske inte när det gäller honom – reaktion. Han petade sig i näsan.

I den sista gruppspelsrundan av Grupp F var mycket ovisst. Mexiko ledde gruppen på 6 poäng men kunde fortfarande bli utslagna, medan Sydkorea stod på 0 poäng men ännu hade chans att ta sig vidare. Tyskland och Sverige låg tvåa respektive trea och allt var vidöppet. Sverige skulle möta Mexiko och behövde vinna för att vara säkra på avancemang, medan mexikanerna allra troligast skulle åka ut om de förlorade mot oss. För Tyskland väntades ju givetvis besegra Sydkorea. När Sverige – Mexiko gick mot sitt slut stod det 3-0 till Sverige, och Mexiko skulle av allt att döma förlora matchen. Samtidigt stod det 0-0 mellan Tyskland och Sydkorea, vilket var ett resultat som ändå skulle ta Mexiko vidare. Lyckades dog Tyskland få in ett mål, då skulle Mexiko få börja packa väskorna direkt efter matchen.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.