Peru är som nämnt rankat 11 i världen, men vi ska ibland ta världsrankingen med en nypa salt. Rankingen styrs av en dator som räknar ihop poäng baserat på resultat i landskamper, där seger mot starkt motstånd ger mycket poäng och seger mot svagt motstånd ger enstaka poäng. Förlust mot starkt motstånd ger enstaka minuspoäng och förlust mot svagt motstånd ger mycket minus. Flera lag har utnyttjat systemet genom att planera in extra många träningslandskamper mot sämre lag, där ett exempel är Wales som genom detta tillvägagångssätt klättrade upp till topp 10 för ett par år sedan. Bättre ranking ger bättre seedning och därmed enklare motstånd i olika lottningar. När vi tar oss en titt på listan finner vi exempelvis Schweiz på plats 6, Danmark på plats 12 och Tunisien på plats 14, tre lag Sverige är relativt jämnbra med. Vi bör även ha en god chans mot Peru. Perus resultat går ändå inte att blunda för, och man har tagit sig till VM på bekostnad av ett starkt lag som Chile. Vi tror ändå att Sverige är det lag vi ska hålla som favoriter i helgen. Klubbadresserna hos de svenska spelarna – Celtic, Manchester United, Werder Bremen, Hamburger SV, RB Leipzig – skrämmer mer än hos de peruanska. Hos Peru är de största klubbadresserna Flamengo, Watford, Sao Paulo, Lokomotiv Moskva och AaB Ålborg. Sverige har dessutom fördel av hemmaplan, och vi går för den raka 1:an på denna match. Den finner vi till oddset 2.50 på Bet365.

Sverige har sagt att man valt Peru som motståndare inför VM för att de spelar en fotboll som liknar den Sydkorea spelar. Peru delar grupp med bland annat Danmark, och vi förmodar att det är en bakomliggande orsak till att de vill möta just Sverige i sina förberedelser inför VM. Vi gissar att både Sverige och Peru ställer upp med sina tänkta VM-startelvor på lördag. Dessa ser ni nedan.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.