Sverige möter Rumänien i mars

Förutom matcherna mot Chile och Rumänien, står det även klart att Sverige möter Danmark på Friends Arena den 2:a juni. I och med att spelplats inte är fastställt till matchen mot Rumänien, är det ännu ej möjligt att köpa biljetter till matchen. Gällande landskampen mot Danmark, släpper SvFF information om biljetter under februari.

Rumänien misslyckades med att kvalificera sig till VM 2018, efter att ha fått se sig slagna av Polen, Danmark och Montenegro i Grupp E. Landet deltog däremot i EM 2016, där man precis som Sverige tog en poäng i gruppspelet. Den troligen mest namnkunniga aktiva rumänske spelare är målvakten Bogdan Lobont, 39, som spelar i AS Roma. Bland tidigare framgångsrika rumäner finner vi namn som Gheorghe Hagi, Cristian Chivu och Adrian Mutu. Sverige och Rumänien har mötts nio gånger genom historien. Sverige har vunnit fyra möten och Rumänien två, medan tre matcher har slutat oavgjort.

Sedan tidigare har svenska landslaget offentliggjort att Sverige möter Chile (en match som redan sålt 38 500 biljetter) på Friends Arena den 24:e mars. Nu bekräftas det på SvFF:s hemsida att Sverige under samma samling spelar ytterligare en landskamp tre dagar senare – den 27:e mars – mot Rumänien. Spelort är ännu inte fastställt, men landslagschefen Lars Richt säger att det inte lär bli i Sverige: – Vi är glada att ha den andra matchen i mars klar och Rumänien är ett bra motstånd. Vi har hela tiden planerat att spela en av marsmatcherna utomlands eftersom det är svårt att få till två matcher i Sverige den här årstiden, säger Lars Richt.

