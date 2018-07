Motståndet blev sedan klart under samma kväll. Det stod då klart att England kommer spela mot Sverige i kvartsfinal. Detta efter man slått ut Colombia i match som slutade med straffläggning.

Skulle du med andra ord missa matchen som sänds både via gratis live streaming och på TV, så kommer vi uppdatera dig med hjälp för att följa med i den svenska VM-febern.

De kommentatorer som kommer vara med oss under sändningen av Sverige – England i fotbolls-VM är ännu inte bestämt. Däremot är vi säkra på att SVTs VM-studio kommer bestå av André Pops, Jonas Eriksson, Daniel Nannskog och Johanna Frändén,

Många svenskar kommer under matchstarten inte ha tillgång till en dator eller TV. Därför kommer flera vilja kunna se Sverige – England stream i mobil och iPad . Vilket är möjligt att göra med både Cmore och SVTplay .

