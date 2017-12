En av de svenska landslagspelarna – Victor Claesson ska själv ha tipsat landslagsledningen om just Kempinski Grand Hotel. Där ska den svenska mittfältaren ha spenderat en semester.

Sportbladet har redan varit på plats på hotellet för att se vad som väntar de landslagspelare som kommer att bära Sveriges färger under fotbolls-VM 2018.

Prislappen för hotellet under VM 2018 beräknas att sluta på omkring 30 miljoner kronor. En prissumma som har fått reaktioner på sina håll.

Hotellet som man valt för att sova och ladda upp inför matcher på går under namnet Kempinski Grand Hotel.

