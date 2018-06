Vi tror utan tvekan på Spanien i denna match. Ryssland har visserligen fördel av hemmaplan (även om Spanien står som hemmalag) men Spanien är enligt oss klasser bättre än detta ryska lag. Ryssland imponerade stort i inledningen av VM, med 5-0 mot Saudiarabien och 3-1 mot Egypten, men så fort motståndet höll hög nivå blev det fall pladask. Uruguay visade upp sitt register mot Ryssland och matchen slutade 3-0. Spanien är ett lag på Uruguays nivå. Vi spelar den raka 1:an här, det vill säga Spanien att vinna matchen under ordinarie tid. Oddset på detta spel ligger på 1.58 gånger pengarna på Comeon, där du får 1500 kr att spela för när du sätter in 500 kr. Du får även en VM-boll på köpet.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.