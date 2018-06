Denna match är oerhört svårtippad. Schweiz och Serbien är två bra lag som båda imponerade i första rundan, och det känns som att matchen kan gå åt vilket håll som helst. Vi tänker spela på ett ”skott på mål”-spel. I Serbiens premiärmatch, mot Costa Rica, hade man totalt 3 skott på mål, och släppte även till 3 skott på mål. Totalt 6 skott på mål alltså. I Schweiz premiärmatch mot Brasilien lyckades man ordna fram 2 skott på mål, medan Brasilien fick fram 5. Totalt 7 skott på mål, i en match där offensiva Brasilien tryckte på framåt vilket även gav ytor för schweizarna. Det mesta talar för en ganska försiktig match med färre chanser än i premiärerna. För det första spelar inte Samba-Brasilien, och för det andra måste både Schweiz och Serbien vara försiktiga så att man inte får ett mål i baken. Ett bra resultat i denna match är nämligen av oerhörd vikt för att ta ett grepp om avancemang till åttondelsfinal. Vi spelar under 6,5 skott på mål till oddset 2.20 på Bet365.

Serbien inledde VM på ett lysande sätt, genom att ta en stabil seger mot Costa Rica. Laget vann visserligen bara med 1-0, men det räckte och det kändes som att de hade kunnat få in något mål mer om det hade behövts. Schweiz har all anledning att vara nöjda med sin första match de också. Laget lyckades spela oavgjort mot självaste Brasilien, och har nu rätt goda chanser på avancemang. Men för detta krävs ett bra resultat här.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.