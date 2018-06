Peru har lyckats ta sig till VM, vilket är första gången på mycket länge. Mellan 1970 och 1982 hade man sin bästa period, då man nådde tre av fyra världsmästerskap. Därefter har det inte blivit något VM-spel, förrän nu.



I Ryssland delar Peru grupp med Frankrike, Danmark och Australien. På Twitter har Perus fotbollsförbund lagt upp två minuter långa videoklipp med hälsningar till var och en av länderna man kommer att ställas emot.



Det är detsamma klipp till varje nation, men där landet är utbytt. Berättarrösten talar på spanska, men klippet har undertexter på franska, danska respektive engelska.



Till varje video har Peru skrivit följande:



”Det kommer att bli en ära att tävla mot er i fotbolls-VM. Som ni vet har vi varit borta från VM länge, och därför har vi gjort denna video för att påminna er om vilka vi är.



Vi ses snart.”



Ta er en titt på någon av videorna nedan (förslagsvis den till Australien, så att ni får engelsk text)!

Dear @Socceroos,



It will be an honor to compete against you in the @FIFAWorldCup. As you know, we have been away from the FWC for a long time, that is why we have prepared this video to remind you of who we are.



See you soon.#ArribaPeru pic.twitter.com/6xJiNojd40