Saudiarabien har inte gjort många lyckliga under detta världsmästerskap. Laget inledde med en 0-5-förlust mot Ryssland, och kallades av många för VM:s sämsta lag. Därefter ställdes man mot Uruguay, och lyckades faktiskt göra matchen någorlunda jämn. Uruguay vann med 1-0. Det återstår att se om Saudiarabien kan göra sitt första VM-mål när man idag ställs mot Egypten. Förväntningarna på Egypten var stora inför VM, och många trodde att de skulle kunna ta andraplatsen i gruppen. Förhoppningarna grundade sig till stor del på världsstjärnan Mohamed Salah och hans påverkan på laget, och det faktum att Salah inte varit 100 procent redo har fått sina följer. Förlust mot Uruguay utan Salah, förlust mot Ryssland med en ej helt återställd Salah. Mohamed Salahs vara eller icke vara i själva matcherna är inte det enda som väckt uppmärksamhet kring hans namn och person. Salah syntes inför världsmästerskapet posera ihop med Tjetjeniens minst sagt kontroversielle president Ramzan Kadyrov, och några dagar senare gjordes Salah till hedersmedborgare i landet. Salah har fått ta emot mycket kritik för detta, men kritiken borde enligt vår mening riktas mot Egyptens fotbollsförbund istället. Det var de som placerade landslagets träningsläger i Tjetjenien, och när Kadyrov går fram till Salah och vill ta en bild ihop har vi förståelse för att det är svårt att säga nej. Uppgifter gör gällande att Salah är mycket besviken på förbundet över att ha dragits in i detta, och att han funderar på att sluta i landslaget.

El-Shenawy Fathy – Gabr – Hegazy – Shafy Hamed – Elneny Salah – Said – Trézéguet Mohsen Skador : - Avstängningar : -

