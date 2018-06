Tysklands förbundskapten Joachim Löw har sedan tidigare haft en 27-mannatrupp uttagen, men idag skulle manskapet kortas ned till 23. När den slutgiltiga trupplistan idag lämnades in, kommer det med en överraskning. Stjärnan Leroy Sané, som denna säsong blev utsedd till Premier Leagues bäste unge spelare, saknades nämligen. Jogi Löw sa att det var ett tufft beslut att ta och att det "krävdes målfoto för att avgöra", men att Sané till slut fick plockas bort. De övriga 3 spelarna som gallrades bort var Bernd Leno, Jonathan Tah och Nils Pedersen.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.