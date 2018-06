Ryssland - Turkiet live stream

Match: Ryssland - Turkiet, träningslandskamp

Datum & tid: Tisdag den 5 juni, kl. 18:00

Arena: VEB Arena, Moskva

Stream: Bet365

Ryssland laddar inför hemma-VM

Eftersom Ryssland i egenskap av värdland är direktkvalificerat, har man inte gått igenom något kval och därmed inte spelat särskilt många tävlingsmatcher under de senaste två åren. Allt man fått i tävlingsväg är Confederations Cup förra sommaren, där det blev uttåg redan efter gruppspelet.



Rysslands form inför landets första hemma-VM är direkt skrämmande. Rysslands form inför landets första hemma-VM ser inte bra ut. Efter Confederations Cup har man spelat sju träningsmatcher. Den första, mot Sydkorea, slutade i seger men därefter har det gått sämre. Sedan Sydkorea-matchen står Ryssland på två oavgjorda och fyra förluster.



Det ska dock sägas att majoriteten av motståndet under denna period varit av oerhört hög nivå: Iran, Argentina, Spanien, Brasilien, Frankrike och Österrike. Men nog skulle det vara skönt med en seger mot Turkiet för att få in lite självförtroende i laget inför VM.



Turkiet kom fyra i en jämn kvalgrupp, och missade därmed VM. Island vann gruppen och Kroatien tog playoff-platsen. Laget har under pågående landslagssamling besegrat Iran och spelat oavgjort mot Tunisien.

Trolig laguppställning, Ryssland

Akinfeev

Fernandes – Djikija – Vasin – Kudryashov – Zhirkov

Golovin – Dzagoev – Glusjakov

Kokorin – Smolov

Trolig laguppställning, Turkiet

Kirintili

Özbayrakli – Ayhan – Söyüncü – Kaldirim

Topal – Akbaba – Yokuslu

Yazici – Tosun – Ünder

Speltips

Ryssland försöker vässa formen inför VM, och även om lagets resultat på sistone varit en besvikelse så ska vi inte glömma att man ställts mot motstånd av yppersta världsklass.



Turkiet har inget VM att se fram emot, men nog vill man göra ett bra resultat här för det. Laget är offensivt balanserat och har en superstjärna i Cenk Tosun på topp, medan det i defensiven finns mer att önska.



På Turkiets senaste fem matcher har det blivit minst 2,5 mål i fyra. På Rysslands fem senaste är motsvarande siffra tre.



Vi tror att det kan rassla till en del i nätet även ikväll, och spelar över 2,5 mål (minst 3 mål i matchen) till det fina oddset 2.15. Det finner ni på Bet365.

Tips: Över 2,5 mål i matchen

Odds: 2.15, Bet365

